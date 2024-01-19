فضحت الجيش الإسرائيلي.. والدة الرهينة رون شيرمان تفجر مفاجأة بشأن موته

جدل كبير ساد الأوساط الدولية بعد وفاة رهينتين إسرائيليتين في قطاع غزة، ويسعى الجميع لمعرفة حقيقة ما حدث، وردا على هذا الجدل كشف الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تأكيد سبب وفاة الرهينتَيْن رون شيرمان ونيك بيزر في غزة.

وتصدر رون شيرمان، محرك البحث جوجل ومواقع الأخبار العالمية، وذلك عقب تصريحات والدته بشأن السبب الحقيقي وراء موته.. فما القصة؟

ما سبب وفاة رون شيرمان؟

تزعم والدة رون شيرمان أن ابنها قُتل متأثرًا بغاز سام استنشقه، ووفي إطار التحقيقات، قام ممثلو الجيش الإسرائيلي بزيارة عائلتَي الرهينتَيْن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء لإبلاغهما بالنتائج المتعلقة بظروف وفاة أبنائهما.

وكشفت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية عن تلك النتائج في تقريرها، وفي اليوم 14 ديسمبر، قام الجيش الإسرائيلي بانتشال جثتَي الرهينتَيْن من نفق تابع لحركة حماس في جباليا.

وبالقرب من موقع انتشال الجثث، قام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على نفق آخر وقتل فيه قائد الفرقة الشمالية لحماس أحمد الغندور.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود رهائن في المنطقة أثناء الهجوم، والقوات التي عثرت على جثتَي الرهينتَيْن لم تكن تمتلك معلومات مسبقة عن وجودهما. هذه التحقيقات تتوافق مع ما تم الكشف عنه حتى الآن.

والدة رهينة تتهم اسرائيل بقتل ابنتها

مع ذلك، أثارت كتابات والدة رون شيرمان الجدل بعد أن اتهمت الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها عن طريق الخطأ.

ونشرت والدة رون منشورًا يوم أمس الثلاثاء يتناول تلك الاتهامات. وتعبر العديد من الأطراف عن استيائها من هذه الادعاءات، في حين يتطلع البعض الآخر إلى نتائج التحقيقات النهائية التي ستوضح الحقائق بشكل كامل.

وفقًا لنتائج التحقيق، تم تأكيد وفاة رون بيزر في غزة، وأظهرت التحقيقات عدم وجود أي علامات على جسده تشير إلى إصابته بطلقات نارية أو إصابات مباشرة خلال الهجوم. ومع ذلك، فإن سبب الوفاة لم يتم تحديده بشكل قاطع في هذه المرحلة، وهناك احتمالية لاستبعاد أو تأكيد أنه قُتل نتيجة اختناق أو تسمم.

غاز سام من الجيش الاسرائيلي

وفي تصريحاتها، أدعت والدة رون بيزر أن الجيش الإسرائيلي قد ضخ غازًا سامًا في النفق المذكور، مما أدى إلى موت ابنها بسبب التسمم. وقد أشارت إلى أن رون حاول استنشاق الهواء، لكنه استنشق سم الجيش الإسرائيلي بدلاً من ذلك.

وفي بيانه، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تقرير التشريح لم يكشف عن وجود أي آثار لإصابات بالغة أو طلقات نارية في جثماني الرهينتَيْن. ولذلك، لم يتم تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع. وأوضح البيان أنه تم أخذ عينات لإجراء مزيد من اختبارات السموم، والتي قد تكشف معلومات إضافية في وقت لاحق.

يجري التحقيق في هذه الحادثة المثيرة للجدل، ومن المتوقع أن تتوفر مزيد من التفاصيل مع تقدم التحقيقات ونتائج اختبارات السموم. يتعين على الأطراف المعنية أن تتعامل بحذر وشفافية للوصول إلى الحقيقة وتقديم الإجابات الواضحة للعائلتَيْن المتأثرتَيْن والجمهور المعني.