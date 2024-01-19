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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني يشعل حريقا هائلا في مستودع نفط روسي | فيديو

حريق مستودع نفط روسي
حريق مستودع نفط روسي

قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الجمعة، إن النيران اشتعلت في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في بلدة كلينتسي، بعدما أسقط الجيش طائرة أوكرانية مسيرة كانت تحاول مهاجمة أهداف في البلدة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح بوجوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تعرض أحد لأذى، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وكتب بوجوماز على تطبيق تيليجرام: "أسقطت وزارة الدفاع طائرة مسيرة، وعندما دُمر الهدف الجوي، سقطت ذخائره على مستودع نفط في كلينتسي".

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً مشتعلاً في الظلام بجوار ما يشبه صهاريج لتخزين النفط.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من الجمعة، إنها دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وعادة ما تبلغ السلطات في المنطقة عن هجمات بطائرات مسيرة من أوكرانيا.

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