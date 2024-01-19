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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة.. التفاصيل كاملة

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للالتحاق بالكليات التى بها أماكن متاحة من فترة التقديم الأولى والتى انتهت مع انطلاق الفصل الدراسى الأول، جاء ذلك التزاما بالقرار الصادر خلال اجتماع  مجلس الجامعات الأهلية الأخير، حيث بدء التقديم يوم السبت 13 يناير ويستمر التقديم لمدة اسبوعين. 

وتستقبل الجامعات الأهلية والخاصة الطلاب الراغبين بالالتحاق بها، بالطريق المباشر من خلال قنوات التواصل مع الجامعات وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة بالكليات التى تعلنها الجامعات الخاصة والأهلية، وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية، على أن يكون القبول بأولوية وأسبقية التقديم، وكذلك وفقًا للمجموع الأعلى من بين الطلاب الراغبين فى التقدم، بعد إنهاء إجراءات القبول يتم إخطار أمانة مجلس الجامعات الخاصة ورفع بيانات الطلاب المقبول ترشيحهم على النظام المركزى للجامعات الخاصة.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الاهليةو الخاصة

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80% و77% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75% بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78%، و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 

شروط الالتحاق بالكليات الطبية بالجامعات الخاصة والاهلية

أما الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى 76% فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و73% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
 
كما أقر المجلس الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 72% بكليات الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، و74% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و71% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و70% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.
 

ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من خلال رابط موقع التنسبق الخاص بالجامعات اضغط هنا.

 

الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة وجامعة النيل الأهلية

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