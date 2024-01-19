الأونروا : وفاة 90 طفلا في العمليات الإسرائيلية بالضفة الغربية

أكدت الأونروا ان الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة بالضفة الغربية خلفت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية لا سيما شبكات المياه والكهرباء.

وأشارت الأونروا الي ان 90 طفلا فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في العمليات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ أكتوبر.

وذكرت الأونروا أن عدد من قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية في 2023 تضاعف 3 مرات مقارنة مع 2022.

ومن جانبها أشارت صحة غزة الي ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيد و 278 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت صحة غزة :" لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية؛ الي ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24762 شهيد و 62108 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.