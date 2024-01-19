بوتين يحضر حفل افتتاح محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر

من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفال كبير بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بمناسبة صب الخرسانة الأولى في أساس وحدة الطاقة الرابعة، وذلك وفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة تاس الإخبارية.

يحمل الحفل أهمية كبيرة في التعاون المستمر بين روسيا ومصر، وخاصة في مجال التكنولوجيا الفائقة الذي يعد حاسما لتنمية مصر. وسلط بيسكوف الضوء على الريادة العالمية لروسيا في الصناعة النووية، مشيرًا إلى أن البلاد توفر خدمات متفوقة وعالية الجودة وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يجعل المنافسة صعبة على المشاركين الآخرين في السوق.

تعد محطة الضبعة للطاقة النووية، الواقعة في محافظة مطروح بمصر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مشروعًا كبيرًا تنفذه شركة روساتوم، المؤسسة النووية الحكومية الروسية. وبحلول عام 2028، تخطط روساتوم لاستكمال بناء أربع وحدات مجهزة بمفاعلات VVER-1200، لتوفير الوقود النووي طوال دورة حياة المحطة البالغة 60 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم روساتوم خدمات التدريب والصيانة والإصلاح لمدة عشر سنوات بعد بدء تشغيل كل وحدة.

يعد مشروع الضبعة للطاقة النووية المشروع الرئيسي الافتتاحي لروساتوم في أفريقيا ويمثل علامة بارزة في المبادرات النووية العالمية لروسيا. يتضمن البناء الوحدة الأولى للتخزين الجاف في حاويات للوقود النووي المستهلك، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2028. وتتوقع مصر أن تصل المحطة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2030، مما يساهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز المزيد من التعاون بين روسيا ومصر.