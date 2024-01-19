عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه جرى استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن طائرة بدون طيار أمريكية، سقطت في ديالى شرق العراق.

وأشارت قناة العهد العراقية إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس"؛ بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية.

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق  بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل.

وافاد نبأ عاجل بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوما بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.  

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

هدية من الداخلية للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تعرف عليها

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

موضوعات متعلقة

اتصال هاتفي بين رئيس أوكرانيا وزعيم عربي.. ماذا دار بينهما؟

بصاروخين.. استهداف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة اليمنية

السعودية تشارك في افتتاح أعمال قمة حركة عدم الانحياز بدورتها الـ19

القبض على شخص في جريمة أخلاقية بـ مكة

الحوثيون : لا نسعى للتصعيد.. وفرضنا قواعد اشتباك لم تسقط فيها نقطة دم

أعادا سفيريهما للعمل.. إيران وباكستان تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

دولة جديدة تقاضي إسرائيل في محكمة العدل الدولية

عودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران لسابق عهدها

ترشيحاتنا

آرسنال يحسم موقفه في ضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

النقد الأجنبي .. كابيتال إيكونوميكس: مصر بحاجة عاجلة لاتفاق مع صندوق النقد

بعد خفض التصنيف| رد قوي من مصر على "موديز".. ومؤشرات مبشرة بشأن الاقتصاد الفترة المقبلة

هل يوجد صيام في ليلة الإسراء والمعراج؟.. هذا ما ورد بالشرع الشريف

حسام موافي: ثلث الأمراض التي نعاني منها سببها موضوع نفسي

استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طرق الوقاية من تجاعيد اليد نهائيا

فيديو

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ