استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه جرى استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، في سوريا.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن طائرة بدون طيار أمريكية، سقطت في ديالى شرق العراق.

وأشارت قناة العهد العراقية إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس"؛ بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية.

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل.

وافاد نبأ عاجل بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوما بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.