مرض خطير بالكبد.. حسام موافي يحذر من تناول الوجبات السريعة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل تليف الكبد والالتهاب الكبدي.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض المزمن يصيب المريء لفترات طويلة، عكس المرض الحاد مثل الأرتيكاريا، مشيرا إلى أن تليف الكبد قد يصاحب الالتهاب الحاد، مثل الإصابة بـ فيروس A، الذي يسببه الأكلات السريعة.

التهاب حاد

أضاف أستاذ الحالات الحرجة: أطالب الجميع بعدم تناول الوجبات خارج المنزل، لعدم الإصابة بـ التهاب حاد مناعي في الكبد، معلقا: زراعة الكبد تتوقف على حسب العمر والطبيب المعالج وموقف وظائفه من العمل.

وبشأن دوالي المريء، علق حسام موافي قائلا: أول عرض لدوالي المريء (نزيف) وأحيانا تحتاج للمنظار والحقن بأمر الطبيب، متسائلا: هل يمكن زراعة كبد حال الإصابة بدوالي المريء؟، مجيبا: الطبيب هو الذي يحدد وفق حالة المريض والكلى.