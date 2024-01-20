خبير سياسي: مصر تولي اهتماما كبيرا بملف القارة الأفريقية

كشف الدكتور محمد سيد أحمد، خبير سياسي، عن أن مصر تولي اهتماما كبيرًا بملف القارة الأفريقية، ويظهر ذلك بشكل جلي في عهد الرئيس السيسي، فضلا عن أن مصر كان لها دور كبير في حركات التحرر الوطني في إفريقيا والجميع يعلم ذلك.

اهتمام مصر بالقارة الأفريقية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تعلم أهمية الامتداد الأفريقي لها، إذ أنه أحد أهم امتدادات الأمن القومي، وبالتالي فإن الرئيس السيسي يدعم دائما ويعمل على توفير الاستقرار في الدول الأفريقية والعربية، باعتبارها هي العمق الاستراتيجي وأمن قومي بالنسبة للدولة المصرية.

وتابع، أن مصر تشتبك في كافة الأحداث الإقليمية والدولية في الوقت الراهن، وذلك من أجل ترسيخ مكانتها التاريخية وإعادة دورها كما كان في الماضي، "مصر هي واحدة من أقدم الدول التي عرفتها البشرية، ودائما تحركاتها في قلب العالم، والجميع ينظر لتحركاتها".