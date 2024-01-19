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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ملكة المستعمل .. سعر هيونداي فيرنا في مصر

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأقل الأسعار خلال عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم توفرها، ومن أبرز السيارات المستعملة هيونداي فيرنا.

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 هيونداي فيرنا موديل 2007

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.

 هيونداي فيرنا موديل 2007

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 210 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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