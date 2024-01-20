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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

رئيس الصومال
رئيس الصومال

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة اليوم السبت، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن الخلاف مع إثيوبيا.

يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة لنظيره الصومالي لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.

وكان موقع “الشرق” الإخباري أفاد في وقت سابق نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود سيقوم بزيارة إلى القاهرة السبت، لبحث الخلاف مع إثيوبيا الذي سيكون على قمة الأجندة.

وفي وقت سابق، أكد وزارة الخارجية المصرية، ضرورة احترام سيادة دولة الصومال وأراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الأفتتات على السيادة الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن مصر تؤكد ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيرة في الانتفاع بموارده.

وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، أنه لا يمكن استبدال أرض دولة الصومال بحصة في مشروع سد النهضة، أو الخطوط الجوية الإثيوبية أو شركة الاتصالات الإثيوبية.

وأضاف الرئيس الصومالي خلال كلمة له بمسجد في العاصمة مقديشيو عقب صلاة الجمعة: "أدعو إثيوبيا إلى حسن الجوار، لدينا خيار واحد - العيش في سلام، والحفاظ على الصداقة، والتعاون من أجل المصالح المشتركة - والحكومة الصومالية مستعدة لذلك".

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