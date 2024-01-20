بوتين: روسيا متحدة في رفضها للطموحات الاستعمارية الجديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا متحدة في رفضها "للطموحات الاستعمارية الجديدة" والمعايير المزدوجة.

وأشار الرئيس الروسي في خطابه أمام قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا إلى أن روسيا تدعم أعضاء حركة عدم الانحياز في الجهود الرامية إلى حماية مبادئ المساواة غير المشروطة بين كافة الدول، فضلاً عن احترام سيادتها.

وأضاف الرئيس الروسي، على أن روسيا متحدة في رفضها "للطموحات الاستعمارية الجديدة" والمعايير المزدوجة والضغط القوي والعنف. التجسس كوسيلة لتحقيق السياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية الخارجية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتعقد قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور كبير من عدد من قادة العالم.