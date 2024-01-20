بدء إجراءات افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية أن العاصمة السورية دمشق ستشهد وصول عدد من الدبلوماسيين والفنيين السعوديين للبدء في إجراءات افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في البلاد .

جدير بالذكر أن العاصمة السورية دمشق تعرضت صباح اليوم هجوما إسرائيليا علي حي المزة بدمشق وقالت وزارة الدفاع السورية " في حوالي الساعة 20 : 10 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناءً سكنياً في حي المزة في مدينة دمشق.

وأضاف : وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.

وكان بيان للحرس الثوري الإيراني اكد مقتل عدد من عناصره في الغارة الإسرائيلية علي حيث المزة السوري صباح اليوم حيث قال : مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الشرير والمجرم بعدوان على العاصمة السورية ‎دمشق.

وأضاف البيان : وخلال العدوان الجوي الذي شنه الكيان الغاصب، جرح عدد من القوات السورية واستـشهد 4 مستشارين عسكريين من جمهورية ‎إيران الإسلامية.

وكانت قناة الميادين ذكرت أن المبنى المستهدف في المزة مؤلف من ٣ طوابق وتشغله جهة تابعة لحرس الثورة في إيران

وقالت القناة ذاتها أن الهجوم تسبب في ارتقاء ثلاثة شهداء في العدوان على دمشق بينهم ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أمني أن المبني المستهدف في دمشق والذي راح ضحيته احد مستشاري فيلق القدس في حرس الثورة جاء في ردٍ اسرائيليٍ على إغتيال الضابط في الموساد "پيشرو دزيي" والذي طالته الصواريخ الإيرانية شمال العراق إلى جانب عدد من مرافقيه.

