عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء إجراءات افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في دمشق

سوريا
سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية أن العاصمة السورية دمشق  ستشهد وصول عدد من الدبلوماسيين والفنيين السعوديين للبدء في إجراءات افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في البلاد .

جدير بالذكر أن العاصمة السورية دمشق تعرضت صباح اليوم هجوما إسرائيليا علي حي المزة  بدمشق وقالت وزارة الدفاع السورية  " في حوالي الساعة 20 : 10 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناءً سكنياً في حي المزة في مدينة دمشق.

وأضاف  : وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها،  وأسفر العدوان عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.

وكان بيان للحرس الثوري الإيراني اكد مقتل عدد من عناصره في الغارة الإسرائيلية علي حيث المزة السوري صباح اليوم حيث قال : مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الشرير والمجرم بعدوان على العاصمة السورية ‎دمشق.

وأضاف البيان : وخلال العدوان الجوي الذي شنه الكيان الغاصب، جرح عدد من القوات السورية واستـشهد 4 مستشارين عسكريين من جمهورية ‎إيران الإسلامية.

وكانت قناة الميادين ذكرت أن المبنى المستهدف في المزة مؤلف من ٣ طوابق وتشغله جهة تابعة لحرس الثورة في إيران

وقالت القناة ذاتها أن الهجوم تسبب في ارتقاء ثلاثة شهداء في العدوان على دمشق بينهم ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن  مصدر أمني  أن المبني المستهدف في دمشق والذي راح ضحيته احد مستشاري فيلق القدس في حرس الثورة جاء في ردٍ اسرائيليٍ على إغتيال الضابط في الموساد "پيشرو دزيي" والذي طالته الصواريخ الإيرانية شمال العراق إلى جانب عدد من مرافقيه.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

رمضان صبحي في الأهلي.. مفاجأة لجماهير الأحمر وصدمة لـ الزمالك للمرة العاشرة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

299 مليار دولار.. الديون تتراكم على إسرائيل و«موديز» تستعد لخفض التصنيف الائتماني 

أخبار الفن| محمد منير ينهار في جنازة شقيقته .. تعليق ناري من شقيق ياسمين عبد العزيز

إم جي 5 موديل 2024 "أعلى فئة" للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

ما هي تداعيات التوتر بين إثيوبيا والصومال على دول القرن الأفريقي؟

وفاة نجمة بريطانية شهيرة في حادث مأساوي| تفاصيل

صحف عبرية: الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي ينتقدون نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

محمد صلاح كبش الفداء|ميدو يفتح النار على مقدمي البرامج الرياضية.. والمسئولون في صمت

فيديو

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ