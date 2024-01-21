مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين للجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على مضبطتين للجلسات العامة.

وقال عبدالرازق إن الأمانة العامة للمجلس، قد قامت بنشر المضبطتين رقمي 11 و12 من مضابط الجلسات العامة إلكترونيا.

ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا: “ هل لأي من احدكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي أي نائب أي ملاحظات” ، لذلك أعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضبطتين.

وبدأ المجلس مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.