موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.. والقنوات الناقلة لها

يبحث الجمهور المصري عن موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة لها ببطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

وتقام مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر "كاب فيري" غدًا الإثنين 22 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة بدولة كوت ديفوار "ساحل العاج".

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

بجانب قناة بي إن سبورت الرياضية، أعلنت 9 قنوات أخرى مفتوحة بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا، منهم 3 قنوات ترددها على النايل سات وهي:

1- قناة الجزائر الأولى على نايل سات: ترددها 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.



2- قناة المغرب الرياضية على نايل سات، ترددها 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.



3- قناة الرياضية المغربية الأولى على نايل سات ترددها 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

4- قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B، ترددها 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W، ترددها 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

6- قناة SuperSport على القمر الصناعي Eutelsat 16، ترددها 11097، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

7- قناة Canal+ Afrique عبر القمر الصناعي Eutelsat 16A، ترددها 11248، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.



8- قناة StarTimes عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A، ترددها 12284، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

9- قناة Kwese TV عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A، ترددها 12015، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

منتخب مصر

حكم مباراة مصر والرأس الأخضر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إسناد مهمة إدارة مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية للحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، وسيساعده في تقنية الفيديو الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، في المباراة التي تقام غدًا الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.