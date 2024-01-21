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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تضرب بيد من حديد لإزالة كافة التعديات المخالفة على الاراضي الزراعية

إزالة 1010 تعديات على الأراضي الزراعية و442 مخالفة بناء في الغربية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 شهدت محافظة الغربية اليوم حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

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وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 1010حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 442حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 20/1/2024.

 

وقامت الجهات التنفيذية بتحويل 1010 متعدي على الأراضي الزراعية و442مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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