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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

صدى البلد

نفوس معظم البشر لم تعد كالسابق ، في الماضي كان الحب أكبر والفرح للغير أكثر ، كانت المشاعر حقيقية وصادقة ونابعة من القلب أكثر من الآن .... الآن أصبحت المشاعر أغلبها مجاملات وليست نابعة من القلب .... هذا لا يعني أن الحياة أصبحت مخيفة لهذا الحد ولا يعني أن الجميع هكذا وإنما مازالت الدنيا بخير وهناك أشخاص صادقة في مشاعرها ومحبة ولكن الأمر وما فيه أن عدد الأشخاص الحقيقين قل وأصبح يعد على الأصابع.

لاشك أن هناك حروبا نفسية كثيرة نتصدى لها في حياتنا تتمثل هذه الحروب في طاقات الإحباط واليأس التي ينقلها غيرنا لنا لأسباب عديدة ، قد يكون بسبب نجاحنا الذي فشل فيه غيرنا ، أو بسبب الغيرة والحسد الذي يملأ قلوب البعض .... الذي يغار أو يحسد أو يحقد لا يعلم أن جميع البشر متساوون في المعطيات الإلهية ولكن بصور مختلفة وكلنا نكمل نقص بعضنا البعض ، وإنما لأن نفوسهم هكذا وطبيعتهم هكذا يريدون كل شيء ولا أحد يحصل على كل شيء ولا يعلمون كم خسرنا نحن لنربح شيء معين وهذه طبيعة الحياة أن نخسر أشياء مقابل أشياء نربحها .... عندما ننجح ، يعلو شأننا ، نتقدم ونتطور في حياتنا ، هذا الأمر كما يسعد بعض الناس فإنه يحزن البعض الآخر علينا أن ندرك ذلك جيدا دون أن ننزعج.

علينا ألا نتأثر وأن نظل متفائلين ومفعمين بالأمل دائما مهما حصلنا على دعم الغير أو لم نحصل ومهما وجدنا حبا صادقا ومشاعر صادقة أو لم نجد ، وأن نكمل السير في حياتنا دون الالتفات لهؤلاء .... الحقيقة أننا لن نستطيع إرضاء الكل ولو سعينا لذلك ، فلقد اختلفت أمم الأرض على الله في معتقداتهم به وتصوراتهم له فمن نحن لنوحد الناس على صفوفنا .... لذلك أن نتمسك بالأشخاص الحقيقين أصحاب القلوب والمشاعر الصادقة الداعمين المحبين لنا بصدق هو أفضل مكسب في هذا الزمان.

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