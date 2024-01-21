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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل الإيطالي بالقاهرة: نشكر القيادة المصرية لمساعدتها في إجلاء رعايانا من غزة

القنصل الإيطالي ومحافظ
القنصل الإيطالي ومحافظ شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن العلاقات بين الشعبين المصري والإيطالي وطيدة، مشيرا إلى أن جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، من أوائل الذين التقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أحداث غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ، اليوم الأحد، مع القنصل الإيطالي في مصر، فيديريكو نوفيلينو، والوفد المرافق له، في مكتبه بمدينة العريش، خلال زيارته إلى المحافظة، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور طارق محمد كامل.

من جهته، أعرب القنصل الإيطالي، عن شكره للحكومة المصرية والقيادة السياسية، على المساعدة في إجلاء الرعايا الإيطاليين من قطاع غزة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بشأن احتواء الموقف في قطاع غزة، وإيقاف الحرب، فضلًا عن استقبال المساعدات المتنوعة، وإرسالها إلى أهالي القطاع.

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