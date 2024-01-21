إسلام صادق يطرح سؤالا للجماهير بعد تصريحات محمد صلاح الأخيرة

وجه الإعلامي اسلام صادق رسالة للجماهير بشأن تصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفراعنة ومنتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "ما رأيك في تصريحات محمد صلاح ؟"



موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.