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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: مؤشرات أولية على تحقيق هدفين رئيسيين في حرب غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، أن هناك بوادر أولية للتقدم في تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

وقال مكتب جالانت، إنه التقى بعائلات الرهائن مساء الأحد في مكتبه بتل أبيب وقدم لهم آخر التحديثات في الجهود العملياتية والاستخباراتية والسياسية المبذولة لإعادة أحبائهم إلى إسرائيل.

وحسب بيان صادر عن مكتبه، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي العائلات أن العملية العسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة وفي منطقة خان يونس على وجه الخصوص تتقدم.

وأضاف جالانت: “هناك مؤشرات أولية على أن الوصول إلى الأماكن الأكثر حساسية لدى حماس يدفعنا نحو تحقيق الهدفين الرئيسيين في الحرب”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل ستوسع رقعة الهجوم البري في خان يونس بقطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، إن "العملية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى أماكن أخرى، وسيغطي فطر الدخان سماء غزة حتى نحقق أهدافنا وهي هزيمة حماس وإعادة المختطفين إلى منازلهم".

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