مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: علاقات مصر والصومال قوية وممتدة عبر الزمن

علق اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على العلاقات القوية بين مصر والصومال، قائلا “علاقات قوية ممتدة عبر الزمن وتنمو باستمرار”.

وأضاف “الغباري”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن أي تهديد للصومال يمثل ويشكل تهديدًا لمصر، لكونها تعد جزءا من الأمن القومي لمصر.

وتابع “مصر تدعم الدول الشقيقة بالتدريب العسكري لمجابهة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها”.

ولفت إلى أن إثيوبيا دولة مارقة عن القانون الدولي، وتعمل بمزاجها.