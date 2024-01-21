خبير: زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة حدث بالغ الأهمية

قال أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع شمال الصومال غير معترف به دولياً، متابعا “زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة حدث بالغ الأهمية”.

وأضاف أحمد وهبان، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس الصومالي تأتي تأكيدا على الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد أن مشروع الضبعة النووية يعيد إلى الأذهان زخم بناء السد العالي بعد استعادة العلاقات لقوتها مع روسيا منذ 2014.

وأوضح أن الكيان الصهيوني أصبح الآن عبء على السياسة الأمريكية وهناك حالة انقسام حاد في الداخل الإسرائيلي.



