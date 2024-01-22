عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 3.3 مليار جنيه تعويضات خلال أكتوبر الماضي

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023 بنسبة 56% على أساس سنوي.

كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023  بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، بمعدل نمو 56 %.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال أكتوبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 817 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 76.8%.

وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت خلال أكتوبر الماضي نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 43.2 %

txt

الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أكتوبر 2023

txt

الرقابة المالية: 17.63 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم بنهاية أكتوبر 2023

txt

الرقابة المالية: 85 % ارتفاعا في قيمة التمويل العقاري أكتوبر الماضي

txt

الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 20 مليار جنيه خلال 10 أشهر

نشاط التأمين التجاري

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 54.8 % لتسجل 3 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن  زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 312.4 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 185.6 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 68.3 %.

 

الرقابة المالية أكتوبر الماضي التعويضات التأمينية القطاع المالي غير المصرفي شركات التأمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقة الجديدة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

الجو هيقلب.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا إلى ليفربول .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الوضع صعب.. الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي في خانيونس

اخبار مصر| السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الـ21.. والأرصاد: استعدوا للأمطار الغزيرة

"الشؤون العربية" بنقابة الصحفيين تستضيف السفير نبيل فهمي اليوم

هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

أقصر دعاء لفك الكرب وإزالة الهم .. كلمتان يغفلهما 95% من المسلمين

فرج عامر يكشف عن مهاجم جديد داخل الأهلي في الانتقالات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

مكشوف البطن.. رانيا منصور تبرز جمالها على إنستجرام| شاهد

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ