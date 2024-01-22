الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 3.3 مليار جنيه تعويضات خلال أكتوبر الماضي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023 بنسبة 56% على أساس سنوي.

كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023 بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، بمعدل نمو 56 %.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال أكتوبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 817 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 76.8%.

وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت خلال أكتوبر الماضي نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 43.2 %

نشاط التأمين التجاري

وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 54.8 % لتسجل 3 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 312.4 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 185.6 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 68.3 %.