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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ3550 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب بالصاغة بختام التعاملات |فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.  

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، حيث ثبتت أسعار الذهب  في ختام تعاملات امس الاحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة.  

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2030 دولار للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة. 

 وقال محمد فريد، أحد تجار الذهب: ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة السابقة بسبب التوتر الموجود بالمنطقة. 

واستقر أمس الأحد حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلي 4055 جنيهاً وعيار 21 وصل سعره الـ 3550جنيهاً  وعيار 18 إلى 3050 جنيهًا.  

وأشار فريد إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة سواء كانت سبائك أو جنيهات ذهبية أو مشغولات ذهب.

اهتمام 50 جنيه أسعار الذهب الأوعية الاستثمارية الأعيرة الذهبية الأشخاص الوقت الحالي تجار الذهب ختام التعاملات سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 24 عيار 21 عيار 18

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