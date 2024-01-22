أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 22 يناير 2024

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 22 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 22-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.4898 جنيه، والبيع 33.6543 جنيه.



الجنيه الإسترليني شراء 39.0279 جنيه، والبيع 39.235 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.8761 جنيه، والبيع 22.9847 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4906 جنيه، والبيع 4.5121 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.9285 جنيه، والبيع 2.945 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9371 جنيه، والبيع 2.9538 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.3896 جنيه، والبيع 35.5497 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.7364 جنيه، والبيع 20.8813 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.2581 جنيه، والبيع 20.4011 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 22 يناير 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 22-1-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.341 جنيه و 100.26 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2256 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8411 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1361 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4632 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.



