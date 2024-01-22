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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي سحب مزيدا من القوات في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب مزيدا من القوات من قطاع غزة ووجهها إلى الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25295 فلسطينيين، وإصابة 63 ألفا آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا وإصابة 340 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 20 فلسطينياً جرَاء غارات الاحتلال المستمرة على خان يونس ووصولهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، وجود دبابات الاحتلال قرب مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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