رئيس الوزراء الأوكراني: نهدف لإنجاز ثلاث مهمات في 2024

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين أن كييف تسعى لإنجاز ثلاث مهام في العام الجديد 2024.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيس الحكومة البولندية، دونالد تاسك، إن "هذا العام، لدى أوكرانيا ثلاث مهام رئيسية وتطلب المساعدة من بولندا"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف شميهال أن المهمة الأولى هي التأكد من موافقة المجلس الأوروبي على برنامج التمويل متعدد السنوات، "مرفق أوكرانيا"، بينما المهمة الثانية هي الدخول في عملية التفاوض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار المسئول الأوكراني أن المهمة الثالثة، هي قرارات واضحة وجريئة في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن فيما يتعلق بتحرك أوكرانيا نحو العضوية في الحلف".

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن الحكومة تأمل في الحصول على دعم بولندا في إنجاز جميع المهام المذكورة.

واختتم شميهال حديثه بالقول: "نحن ممتنون للدعم الذي نقدمه في كل هذه القضايا والمجالات".