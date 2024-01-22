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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قوات الجيش الأمريكي في سوريا والعراق تعرضت لـ151 هجوما

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الإثنين، تعرض قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا لـ151 هجوما منذ 17 أكتوبر حتى اليوم.

 

وأوضحت “البنتاجون”، أن “القوات الأمريكية في موقع الفرات للدعم في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ عدة دون وقوع إصابات وأضرار”.

 

وأضافت: “تعرضت قواتنا في مهبط الطائرات في الرميلان لهجوم بصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار”.

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وتابعت: “تعرضت قواتنا في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لهجوم بمسيرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار”.

 

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، أعلنت اليوم الإثنين، استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق بطائرة مسيرة.

العراق سوريا الجيش الأمريكي البنتاجون

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