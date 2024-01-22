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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنسيق عربي أوروبي لحل الدولتين.. الاعلان عن مؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الكتلة ناقشت مع شركائها العرب التحول بشكل جدي إلى مسار "حل الدولتين”.

وأكد بوريل، في تصريحات له، أنه “يوجد تنسيق عربي أوروبي مهم بشأن حل الدولتين”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي سيبدأ التحضير لمؤتمر سلام خاص بالشرق الأوسط”.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن “الوضع الإنساني في غزة بائس والمساعدات ليست كافية”.

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وقال بوريل، إن “استراتيجية القتل الإسرائيلية في غزة لن تقضي على حماس”، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لـ”الأونروا" ورفضه الانتقادات الإسرائيلية ضدها.

وأضاف: “أقل من 100 شاحنة تدخل غزة مقارنة بأكثر من 500 قبل الحرب وهذه مأساة”.

بوريل الاتحاد الأوروبي

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