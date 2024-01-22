جامعة حلوان تطلق 4 برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس خلال فبراير 2024.. وقنديل: نعمل علي تحقيق التنمية المهنية بهدف تطوير التعليم

رئيس جامعة حلوان : تنمية قدرات العاملين من اولوياتنا لتطوير التعليم

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تحقيق التنمية المهنية

جامعة حلوان تطلق ٤ برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس خلال فبراير ٢٠٢٤

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.



وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة أن الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطلق هذه البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بصفة دورية حرصا علي تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة، كما يتم أيضا الإعلان عن العديد من البرامج التدريبية للطلاب لتطوير المهارات والتأهل لسوق العمل.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم برامج تدريبية للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.



كما أكدت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة من خلال المراكز المختلفة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتابعت الدكتور مني أبو هشيمة أن الجامعة تسعي من حلال هذه البرامج الي تطوير المنظومة التعليمية من خلال اتباع أساليب حديثة بالتدريس ومواكبة التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي ما ينعكس علي الطالب و يجعله مواكب لمتطلبات العصر وسوق العمل، ويفتح آفاقا جديدة للخريجين.

يتم تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، و تحت اشراف الدكتور مني الو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس .

ويتم تنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة طوال العام عن طريق إعلان الجامعة لمجموعة من البرامج التدريبية وفتح باب التقدم إليها إلكترونيا، ويتم إقامة هذه البرامج التدريبية بنظامين “الاون لاين ” عبر برنامج زووم ، وحضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة".



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

و أعلن المركز عن الدورات التدريبية المقامة اون لاين لاعضاء هيئة التدريس خلال شهر فبراير و التي تشمل. الاتي :