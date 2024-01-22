ارتفاع كبير.. إسرائيل تعلن حصيلة قتلاها منذ بدء العملية البرية في غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، فرانس برس”، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل أعلنت مقتل 200 من جنودها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وحسب “فرانس برس”، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “عدد الجنود الذين قتلوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200 جندي”.

وعانى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من أعنف أيام القتال في منذ بدء العدوان علي غزة، تحديدا في غرب خان يونس جنوبي القطاع، حيث تكبد خسائر فادحة في موطن كبار قادة حماس يحيي السنوار ومحمد الضيف وآخرين غيرهم.

وأكدت مصادر عبرية، مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حادث انفجار شاحنة المتفجرات هو حدث بسيط مقارنة بما حدث في خان يونس اليوم.

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي استدعى قوات إنقاذ، إلى غربي خان يونس، في قطاع غزة، بعد انفجار نفق مفخخ بجنوده وضباطه.

لفتت إلى أن “انفجار النفق المفخخ غربي خان يونس تسبب بانهيار مبانٍ في منطقة تجمع للجنود الإسرائيليين”.