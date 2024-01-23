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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات طبية لاحتباس البول عند الرجال

علاجات طبية لاحتباس
علاجات طبية لاحتباس البول عند الرجال

توجد عدة علاجات طبية لاحتباس البول عند الرجال، يعتمد نوع العلاج المناسب على سبب وشدة احتباس البول وحالة المريض، قد تشمل العلاجات الطبية التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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علاجات طبية لاحتباس البول عند الرجال

الأدوية: يمكن أن تصف الأدوية لعلاج احتباس البول، بما في ذلك مثبطات الألفا (مثل تامسولوسين) التي تساعد في علاج التضخم البروستاتي وتحسين تدفق البول. كما يمكن أن يوصف العقاقير المضادة للكولين (مثل أوكسيبوتين) التي تسترخي عضلات المثانة وتحسن التحكم في التبول.

العلاج الكهربائي: يمكن استخدام تقنيات العلاج الكهربائي مثل التحفيز العصبي الكهربائي الموجه (TENS) لتحفيز الأعصاب المسؤولة عن وظائف المثانة وتحسين التبول.

العلاج الجراحي: في حالات حادة أو متقدمة من احتباس البول، قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا. يمكن أن تشمل العمليات الجراحية إزالة أنسجة البروستاتا المتضخمة (التي تعرف بجراحة استئصال البروستاتا) أو إجراءات أخرى مثل الدعامات البولية أو إصلاح تشوهات الحالب البولية.

التمارين العضلية الحوضية: يمكن أن تكون التمارين العضلية الحوضية، مثل تقنية كيجل، مفيدة في تقوية عضلات الحوض وتحسين التحكم في التبول.

يعتمد العلاج المناسب على التشخيص الدقيق وتقييم الحالة الفردية للمريض لذا، ينبغي استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب.

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