بسام راضي ينقل رسالة خطية من السيسي إلى رئيسة وزراء إيطاليا.. تفاصيل

أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية قيام بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، بنقل رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا والتى تضمنت الإعراب عن التقدير والشكر لرسالة التهنئة التى كانت وجهتها ميلونى للرئيس السيسي في أعقاب اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

ووضح بسام راضي ان رسالة السيسي تضمنت ايضاً الإعراب عن التأكيد على متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات والتطلع لتطوير تلك العلاقات لصالح الشعبين الصديقين ولجميع شعوب المنطقة وكذلك زيادة التنسيق المتبادل بشأن قضايا المنطقة.

وأضاف بسام راضى أن ميلونى كانت قد وجّهت رسالة تهنئة الي الرئيس السيسي بعد فوز سيادته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تضمنت الرسالة التأكيد على تعميق الشراكة المتبادلة بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، من الحوار السياسي إلى التعاون الاقتصادي، ومن الدفاع إلى الهجرة، إلى الثقافة، وحتى العلوم والتكنولوجيا، معربة عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام الدائم والمستدام للمنطقة بأكملها, مثمنة ما تقوم به مصر من جهود مخلصة فيما يخص حرب غزة خاصة على المستوى الانسانى.

وقد اكد السفير بسام راضي على ان مصر وإيطاليا تربطهما صداقة تاريخية عميقة تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك نحو تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً الي التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العام الماضي ٢٠٢٣ فى كافة المجالات مما انعكس جلياً على حجم الزيارات رفيعة المستوي المتبادلة بين الجانبين التى تناولت موضوعات التعاون الثنائى، وكذلك التنسيق المنتظم بينهما في كافة القضايا الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ارتقى بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى آفاق ارحب من التعاون والشراكة، موضحاً ان هذا امر طبيعى بالنظر إلى المكانة والوضع المحورى لكل من مصر وإيطاليا فى منطقة المتوسط والمستند إلى ارث حضارى عميق ممتد عبر التاريخ لكل منهما حيث مازال ذلك الارث الحضارى يقدم إسهاماته وقيمه النبيلة إلى العالم والإنسانية جمعاء.