عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي ينقل رسالة خطية من السيسي إلى رئيسة وزراء إيطاليا.. تفاصيل

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية قيام بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، بنقل رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا والتى تضمنت الإعراب عن التقدير والشكر لرسالة التهنئة التى كانت وجهتها ميلونى للرئيس السيسي في أعقاب اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. 

ووضح بسام راضي ان رسالة السيسي تضمنت ايضاً الإعراب عن التأكيد على متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات والتطلع لتطوير تلك العلاقات لصالح الشعبين الصديقين ولجميع شعوب المنطقة وكذلك زيادة التنسيق المتبادل بشأن قضايا المنطقة.

وأضاف بسام راضى أن ميلونى كانت قد وجّهت رسالة تهنئة الي الرئيس السيسي بعد فوز سيادته فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث تضمنت الرسالة التأكيد على تعميق الشراكة المتبادلة بين البلدين  في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، من الحوار السياسي إلى التعاون الاقتصادي، ومن الدفاع إلى الهجرة، إلى الثقافة، وحتى العلوم والتكنولوجيا، معربة عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام الدائم والمستدام للمنطقة بأكملها, مثمنة ما تقوم به مصر من جهود مخلصة فيما يخص حرب غزة خاصة على المستوى الانسانى.

وقد اكد السفير بسام راضي على ان مصر وإيطاليا تربطهما صداقة تاريخية عميقة تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك نحو تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً الي التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العام الماضي ٢٠٢٣ فى كافة المجالات مما انعكس جلياً على حجم الزيارات رفيعة المستوي المتبادلة بين الجانبين التى تناولت موضوعات التعاون الثنائى، وكذلك التنسيق المنتظم بينهما في كافة القضايا الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ارتقى بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى آفاق ارحب من التعاون والشراكة، موضحاً ان هذا امر طبيعى بالنظر إلى المكانة والوضع المحورى لكل من مصر وإيطاليا فى منطقة المتوسط والمستند إلى ارث حضارى عميق ممتد عبر التاريخ لكل منهما حيث مازال ذلك الارث الحضارى يقدم إسهاماته وقيمه النبيلة إلى العالم والإنسانية جمعاء.

السيسي بسام راضي ميلوني إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الطقس| سحب كثيفة تغطي السواحل وشمال الوجه البحري وأمطار غزيرة خلال ساعات

آخرها اليابان.. سر سعي الدول للهبوط على سطح القمر| ليس لاكتشافه فقط!

بعد مصرع 21 جنديا.. القوات الإسرائيلية تطوق خان يونس وتعمق الهجوم |شاهد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار على السواحل

الجرام تخطي 4000 جنيه.. تحركات جديدة بأسعار الذهب

إصابة محمد الشناوي.. ما مدة غياب حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

فيديو

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ