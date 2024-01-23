عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفيرة مريم الكعبي: الإمارات تواصل حشد الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

السفيرة مريم الكعبي
السفيرة مريم الكعبي

ترأست السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة الإمارات الذي شارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وفي كلمة خلال الجلسة المغلقة للاجتماع، أكدت الكعبي أن الإمارات تواصل حشد الجهود لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، والعمل مع الشركاء على إيجاد أفق لإحلال السلام الشامل.

وأضافت أن القيادة الرشيدة في الإمارات أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل دعماً للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720 .

وشددت الكعبي على أنّ دولة الإمارات أدانت بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما جددت التأكيد على موقف الدولة الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، موضحة أنّ أولويات دولة الإمارات تتمثّل في حفظ أرواح المدنيين وتوفير الحماية لهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

نتنياهو يعترف: الاحتلال يواجه أصعب أيام الحرب.. وبدء التحقيق في كارثة "المغازي"

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ركوب الخيل في مياه البحر يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

جريمة الجيزة .. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

تطورات حالة أحمد العوضي الصحية.. ومحمود حمدان يحذف بوست مرض الفنان

زيادة 70 جنيها.. أسعار الذهب تحقق أرقامًا قياسية اليوم محليًا وعالميًا

الترتيبات جارية.. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا

سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 3 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ