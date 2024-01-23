السفيرة مريم الكعبي: الإمارات تواصل حشد الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

ترأست السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة الإمارات الذي شارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التي عقدت الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وفي كلمة خلال الجلسة المغلقة للاجتماع، أكدت الكعبي أن الإمارات تواصل حشد الجهود لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين وتقديم الدعم الإنساني لهم، والعمل مع الشركاء على إيجاد أفق لإحلال السلام الشامل.

وأضافت أن القيادة الرشيدة في الإمارات أجرت العديد من الاتصالات واللقاءات في إطار حراك دبلوماسي وإنساني نشط ومتواصل دعماً للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720 .

وشددت الكعبي على أنّ دولة الإمارات أدانت بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما جددت التأكيد على موقف الدولة الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، موضحة أنّ أولويات دولة الإمارات تتمثّل في حفظ أرواح المدنيين وتوفير الحماية لهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية لسكان القطاع وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.