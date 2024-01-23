منظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مؤشرات تنذر بإبادة جماعية في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي تسبب في واستشهاد الآلاف من الأهالي.

ودعت منظقة العفو الدولية في بيان لها، المجتمع الدولي إلى العمل على منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيدا و 354 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيد و 63354 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن هناك 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا.

وأضافت وكالة الأونروا في بيان لها، أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يعوق الاستجابة الإنسانية، ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.

ودعت وكالة الأمم المتحدة دول العالم إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة.