الأونروا: 570 ألف شخص في قطاع غزة يواجهون جوعا كارثيا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، إن هناك 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا.

وأضافت وكالة الأونروا في بيان لها، أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يعوق الاستجابة الإنسانية، ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.

ودعت وكالة الأمم المتحدة دول العالم إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأونروا إن عدد سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تضاعف 4 مرات تقريباً ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة.

وأضافت الأونروا، أن اكتظاظ الأهالي خانق في المناطق الوسطى لـ قطاع غزة، ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد.

وأشارت إلى أن هناك القليل جدًا من المعلومات بشأن شمالي قطاع غزة، ولا يزال الوصول إليه مقيدًا للغاية.