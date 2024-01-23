بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.. 2500 شاب يشاركون في ماراثون للمشي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شاركت، اليوم الثلاثاء، في ماراثون للمشي الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في وقت واحد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ 72 وثورة 25 يناير.

ولفت إلى إنابة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لحضور فعاليات الماراثون الذي يشارك فيه 2500 شاب وفتاة من كافة الهيئات الشبابية والبرلمانية على مستوى المحافظة وشباب مراكز مصر و"YLY" وبرلمان الطلائع وفرق الكشافة وطلاب من التربية والتعليم.

وتقدم نائب المحافظ يرافقه أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة وأحمد مدير إدارة برلمان الطلائع وعدد من قيادات المحافظة والشباب والرياضة، الماراثون الذي انطلق من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بشارع الثورة وحتى ميدان الحرب والسلام العام.

وتعالت الأغاني الوطنية ورفع الشباب والأطفال المشاركين في الماراثون الأعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدها تم وضع اكليل من الزهور على النصب التذاكاري للجندي المجهول بميدان الحرب والسلام وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف سلام الشهيد وتحية العلم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

من جانبه، عبر المهندس عمرو عبدالعال عن سعادته بالمشاركة في هذ الماراثون الذي يتم تنظيمه في جميع محافظات الجمهورية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية التي تعد العين الساهرة على الأمن الداخلي للبلاد، موضحًا أن الهدف من هذا الماراثون هو غرس روح الوطنية والولاء والانتماء لدى النشء من مختلف الأعمار وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط أن 2500 شاب وفتاة شاركوا في هذا الماراثون تعبيرا عن للدور العظيم الذي تقوم به الشرطة المصرية لحماية المواطنين والممتلكات إضافة إلى إحياء ذكرى 25 يناير التي تعكس إرادة الشعب المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا الماراثون كل عام بمشاركة الشباب من مختلف الفئات العمرية.



كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية كما أرسل برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعددا من القيادات الشرطية بهذه المناسبة.

IMG-20240123-WA0109

IMG-20240123-WA0110

IMG-20240123-WA0108

IMG-20240123-WA0099

IMG-20240123-WA0093

IMG-20240123-WA0089

IMG-20240123-WA0094

IMG-20240123-WA0101

IMG-20240123-WA0088

IMG-20240123-WA0102

IMG-20240123-WA0096

IMG-20240123-WA0103

IMG-20240123-WA0107