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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر العامة بسيوة تبحث دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو الأخضر

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة تستضيف عدد من زوارها

استضافت مكتبة مصر العامة بسيوة. فصلا جديدا من فصول برنامج مصر بتكلم أخضر والذي يأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 

وأكد محمد جيري مدير مكتبة مصر العامة بسيوة أن واحة سيوة تعد من المناطق المتميزة بطبيعتها الخلابة وعمارتها الفريدة ومنتجاتها الطبيعية مضيفا أن مبادرة سيوة بتكلم أخضر تسهم في استدامة استخدام الخامات الطبيعية خاصة أن الواحة تمتاز بوفرة منتجات الخوص والجريد، وعملا على الحد من استخدام الخامات الدخيلة مثل البلاستك أحادي الاستخدام.


وأضاف تم بالتعاون مع جمعية التنمية الفكرية والبيئية وبمشاركة طلاب المدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية وأكثر من ٧٠ من أطفال سيوة العمل على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة عن طريق نشر الوعي لدى الأطفال والشباب بمخاطر الاستخدام المفرط للبلاستيك عن طريق وسائل متعددة مثل ورش إعادة التدوير وورش الحلول الإلكترونية وورش صناعة البدائل من الخامات الطبيعية فضلا عن المسابقات الرياضية والفنية المصممة خصيصا لترسيخ الوعي بقضايا العدالة البيئية والحد من العنف البيئي.


جدير بالذكر أن هذه المبادرة قد اطلقتها جمعية التنمية الفكرية والبيئية منذ ٣سنوات من مدينة سيوة تحت عنوان سيوة بتتكلم أخضر وانطلقت لتجوب كافة محافظات مصر بالتعاون مع العديد من الهيئات والجامعات والمدارس القومية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتستهدف المبادرة هذا العام بدعم من المدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية ودعم قدرات مدينة سيوة فى مواجهة العنف البيئى الذى قد تتعرض له من خلال السياحة غير الواعية بالخصائص البيئية والتراثية الفريدة للواحة الساحرة.


واعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة أن المبادرة تعود من المبادرات الرائدة في نشر الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وقد تم تنفيذ المبادرة هذا العام بمقر مكتبة مصر العامة بسيوة التى تعد أول مكتبة خضراء وصديقة للبيئة حيث تم تصميم مبانيها من الخامات المحلية بالواحة وبها مساحات خضراء.


وعبر جميع المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة بالمبادرة والتعرف على السبل المثلى للحفاظ على البيئة.

 

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