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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

احذر الـ 48 ساعة المقبلة.. طقس سيىء وتقلبات جوية مؤثرة على المرضى

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 يناير 2024،  انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، واستمرار موجة الصقيع الباردة على البلاد.

استعدوا للقادم.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم (تفاصيل)
الطقس ودرجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء،  طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.

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ومن المتوقع اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

  • القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11
  • الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12
  • مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11
  • سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09
  • قنا العظمى 20 درجة والصغرى 10
  • أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.
المدن/ المحافظاتالعظمىالصغرى
القاهرة1911
العاصمة الإدارية1911
بنها1911
دمنهور1812
المنصورة1812
الزقازيق1913
شبين الكوم1912
طنطا1812
دمياط1913
بورسعيد1912
الإسماعيلية1912
السويس1814
العريش2013
رفح2013
رأس سدر2213
نخل2206
كاترين1803
الطور2313
طابا2214
شرم الشيخ2214
الإسكندرية1812
العلمين الجديدة1713
مطروح1811
السلوم1812
سيوة1809
رأس غارب2213
الغردقة2114
سفاجا2212
مرسى علم2214
شلاتين2516
حلايب2417
أبورماد2417
رأس حدربة2316
الفيوم1909
بني سويف1909
المنيا1908
أسيوط2008
سوهاج2009
قنا2010
الأقصر2110
أسوان2111
الوادي الجديد2007
أبوسمبل2111

وتستمر التقلبات الجوية حتى يوم الخميس ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الخميس وفق هيئة الأرصاد كالتالي:

الخميس 25 يناير:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  10 درجة
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