احذر الـ 48 ساعة المقبلة.. طقس سيىء وتقلبات جوية مؤثرة على المرضى

أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، واستمرار موجة الصقيع الباردة على البلاد.

الطقس ودرجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11.

المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 11 العاصمة الإدارية 19 11 بنها 19 11 دمنهور 18 12 المنصورة 18 12 الزقازيق 19 13 شبين الكوم 19 12 طنطا 18 12 دمياط 19 13 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 19 12 السويس 18 14 العريش 20 13 رفح 20 13 رأس سدر 22 13 نخل 22 06 كاترين 18 03 الطور 23 13 طابا 22 14 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 18 12 العلمين الجديدة 17 13 مطروح 18 11 السلوم 18 12 سيوة 18 09 رأس غارب 22 13 الغردقة 21 14 سفاجا 22 12 مرسى علم 22 14 شلاتين 25 16 حلايب 24 17 أبورماد 24 17 رأس حدربة 23 16 الفيوم 19 09 بني سويف 19 09 المنيا 19 08 أسيوط 20 08 سوهاج 20 09 قنا 20 10 الأقصر 21 10 أسوان 21 11 الوادي الجديد 20 07 أبوسمبل 21 11

وتستمر التقلبات الجوية حتى يوم الخميس ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الخميس وفق هيئة الأرصاد كالتالي:

الخميس 25 يناير: