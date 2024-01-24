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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة إلى قادة الدول الإسلامية بشأن إسرائيل

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المرشد الأعلى الإيراني وفقا لقناة برس تي في الإيرانية، إن وقف إطلاق النار أمر يتعين على إسرائيل أن تقرره، لذلك بدلا من الدعوة إلى وقف إطلاق النار، يمكن للقادة العرب اتخاذ إجراءات من خلال قطع العلاقات مع إسرائيل.

وقال خامنئي إن القضية التي في أيدي المسؤولين في الدول الإسلامية قطع شرايين الحياة الحيوية للنظام الصهيوني، مضيفا أنه على الدول الإسلامية أن تقطع اتصالاتها السياسية والاقتصادية مع النظام الصهيوني، ولا نساعد هذا النظام.

وفي هذه الأثناء، قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن المحادثات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لم تصل بعد إلى مستوى "المفاوضات"، واصفا إياها بدلا من ذلك بأنها مناقشات "رصينة وجادة" حول ما قد يكون مقبولا لجميع الأطراف.

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