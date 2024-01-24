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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

انتظمت امتحانات النصف الأول من العام الدراسي للشهادة الإعدادية اليوم / الأربعاء / في أخر أيامها.


ففي المنيا ، أكد وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة حمدي مصطفى أن امتحانات الشهادة الإعدادية شهدت هذا العام كثير من الاستقرار والهدوء عدا صعوبة مادة الهندسة والتي تم اتخاذ قرار فورى وقتها بمعالجة الأمر وصدر قرار المحافظ أسامة القاضى بإعادة توزيع درجات الأسئلة وماسبة المتسببين ، لافتا إلى أن امتحان مادة العلوم اليوم جاء في مستوي الطالب المتوسط وأن غرفة العمليات لم تتلق اية شكاوى . 


وفي الغربية،أدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا امتحان العلوم في 412 لجنة،كما أدى نحو 3 آلاف و492 طالبا من الإعدادية المهنية في 25 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.


وتفقد وزارة التربية والتعليم ناصر حسن لجنة مدرسة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، اطمأن على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، مؤكدا لا توجد أي شكاوى من امتحان مادة العلوم، ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم، وتوافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة .


وجه وكيل الوزارة كلاً من رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية في حال تواجد أي مشكلة، لتقديم الدعم والحل الفوري لكل لجنة من اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.


وفي بني سويف ، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب انتظام الطلاب في مقار اللجان وأدوا الامتحان في مادة العلوم بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات فكان خير ختام لأعمال الامتحانات، مضيفا أن أعمال تقدير الدرجات ستبدأ غداً في جميع المواد في القطاعين " أ ، ب" القطاع الأول قطاع" أ "ويضم إدارات ( اهناسيا ، ناصر ، سمسطا ، ببا) بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني قطاع "ب" ويشمل إدارات ( بني سويف ، الواسطى ، الفشن ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر ليصل إجمالي القطاعين إلى 59 طالبا وطالبة .


ووجه بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب واعطاء كل طالب حقه كاملا مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب ، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان موجهاً بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير الحجرات وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة .


وفي سياق متصل ، اختتم اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان الفصل الدراسي الأول حيث أدى ما يزيد عن 16 ألفا و312 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادتي تطبيقات الرياضيات والكيمياء ( علمي ) والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع ( أدبي) خلال 92 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة .

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