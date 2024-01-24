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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آيات للفداء | حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الشرطة الـ 72

صدى البلد

وجه العميد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وأكد الرتمي أن الشرطة المصرية قدمت الكثير من الشهداء خلال السنوات الماضية وجسدت الوطنية في أعظم صورها بدورهم في دعم الأمن والأمان في الداخل المصري غير آبهين بأي تبعات نالت من أرواح العديد منهم نحتسبهم جميعًا شهداء لصالح وطنهم.

وأشار الرتمي إلى أن بطولات الشرطة المصرية سطرها التاريخ في ملحمة عظيمة بآيات التضحية والفداء في مواجهة الاحتلال الإنجليزي بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952 ولا يزال عطاءهم مستمرًا من أجل الحفاظ على والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن إلى جانب القيادة السياسية.

وأوضح الرتمي أن التاريخ المصري يحفل ببطولات أبناءه التي نفخر بها، وأن مصر تتذكر الشهداء منهم ولا تنساهم ولا تتوانى عن تكريم المعاصرين موجهًا التحية لشهداء الوطن وأسرهم وأنهم سيظلون مبعث فخر إلى الأبد.

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