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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتعيينهم.. دعاوى قضائية تطالب بضم قدامى خريجي الصيادلة لقرار وزير الصحة الحديث|مستندات

أرشيفية
أرشيفية

تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم بعدد من الدعاوى القضائية بمجلس الدولة تطالب بضم قدامى الخريجين من الصيادلة إلى قرار وزير الصحة الحديث بتكليف الصيادلة بوظائف الحكومة وذلك لتعيينهم بوظائف تكليف الصيادلة.

وطالب “سامح”، بتطبيق ضوابط قانون الخدمة المدنية فيما قرّره من اشتراطات وضوابط للتعيين والتكليف بالوظائف الحكومية.

وحملت القضايا أرقامًا منها ٥٢٠٢ لسنة ٧١ قضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة عن قرار وزير الصحة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٤ بتكليف عدد ١٨٠٠٠ صيدلي من صيادلة الجامعات الخاصة والحكومية بوظائف الحكومة على الدرجة الثالثة.

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لتعيينهم.. دعاوى قضائية تطالب بضم قدامى خريجي الصيادلة لقرار وزير الصحة الحديث|مستندات


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