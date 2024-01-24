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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: «صلابة المصري تطورت وتحمل ظروفا لم يكن يتحملها قبل 30 عاما»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

طرح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، سؤالا، وقال: "منذ عام 2013، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها؟، وهل نحن نتحدث عن تأجيل التحرك؟، أم تحمل النتائج؟".

وأضاف الرئيس: "هل كان يمكن تحمل الأوضاع التي كانت موجودة في الدولة عام 2013؟، وهل كان يمكن عمل صناعة دون عمل طاقة لها؟".

وواصل كلمته: "أنا شوفت إننا نتحمل نتائج التحرك، وإحنا بنتحرك، طبيعي هيبقى فيه مشاكل، لكننا هنستحملها".

صلابة الإنسان المصري

أشار الرئيس: "هل كان ممكن الرأي العام يتحمل النتائج اللي حصلت دي قبل كده؟، يمكن تحمله الآن يدل على تطور كبير حدث في صلابة الإنسان المصري، فهو لم يصبح على نفس الصورة التي كان عليها منذ 20 أو 30 عاما".

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