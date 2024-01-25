أخبار التعليم| توزيع جائزة طارق كامل بـ هندسة القاهرة.. رضا حجازي: نقدر مجهود المعلمين ونتمنى النجاح للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة حلوان: 50%؜ من مقررات برنامج ماجستير الملكية الفكرية تُدرَّس «أون لاين»

أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال الشهر الجاري ومن أهم هذه البرامج، برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة.

ختام الإعدادية “غش”| شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات.. وفاة مراقب وإلغاء امتحانات هؤلاء

انتهى اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وفقا للجداول المعلنة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية .



في اليوم العالمي للتعليم| رضا حجازي: نقدر مجهود المعلمين ونتمنى النجاح للطلاب

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا لتهنئة المعلمين والطلاب ب اليوم العالمي للتعليم 2024



ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية

انتظمت امتحانات النصف الأول من العام الدراسي للشهادة الإعدادية اليوم / الأربعاء / في أخر أيامها.

جامعة المنيا: الأسبوع المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، خلال ترؤسه مجلس شئون التعليم والطلاب، الذي عُقد بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم، أنه خلال الأسبوع القادم ستنتهي جميع كليات الجامعة من إعلان نتائجها للطلاب، وذلك بعد التوجيه والتأكيد بسرعة إجراء أعمال التصحيح والرصد فور الانتهاء من الامتحانات، وذلك وفق الخطة التنظيمية التي سبق وأن وضعتها الجامعة في هذا الشأن، مع التأكيد على الانتهاء إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وبدء إعلانها بحد أقصى خلال الأسبوع القادم.



توزيع جائزة طارق كامل بـ هندسة القاهرة

نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة حفل توزيع جائزة الدكتور طارق كامل التي تأسست تكريما وتقديرا لجهوده في خدمة قطاع الاتصالات المصري.