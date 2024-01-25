وسيم السيسي: قانون الأخلاق في مصر القديمة كان يحترم الروح والحياة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن قانون الأخلاق في مصر القديمة كان يحترم الروح والحياة في النبات والحيوان والإنسان.



وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "والاس بادج عالم مصريات بريطاني قال نحن في حاجة إلى 200 عام للوصول إلى رقي الحضارة الإنسانية في مصر القديمة".

الحضارة المصرية القديمة



وتابع: "من ضمن الأسئلة في قانون الأخلاق هل كنت تحترم عقائد غيرك، هل كنت عينًا للأعمى وأمور كلها راقية جدًا" مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة حضارة غير مسبوقة.