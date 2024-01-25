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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس 25 يناير 2024، ومن المتوقع أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 20 درجة مئوية. 

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كما توقعت هيئة الأرصاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة في المساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراءالغربية. 

 

وتمتد فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

تفاصيل طقس الخميس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، يوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 18 12
العاصمة الادارية 18 11
6 اكتوبر 19 11
بنهــــا 18 12
دمنهور 17 12
وادى النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 13
المنصورة 17 12
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 18 12
طنطا 17 11
دمياط 17 13
بورسعيد 18 13
الإسماعيلية 19 11
السويس 18 12
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 20 11
نخل 18 05
كاترين 16 03
الطور 19 13
طابا 20 12
شرم الشيخ 22 14
الاسكندرية 18 12
العلمين الجديدة 17 11
مطروح 18 11
السلوم 17 12
سيوة 17 07
رأس غارب 21 12
الغردقة 22 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 25 16
حلايب 22 17
أبو رماد 23 16
رأس حدربة 21 17
الفيوم 18 09
بني سويف 18 08
المنيا 19 07
أسيوط 18 07
سوهاج 19 08
قنا 19 08
الأقصر 20 09
أسوان 20 11
الوادى الجديد 21 08
أبوسمبل 21 11

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار سقوط امطار تفاصيل طقس الخميس

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