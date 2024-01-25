مفيش لاعب يقوم بدوره.. ميدو يعلق على إصابة إمام عاشور

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق على إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ أثناء مران المنتخب.

وكتب عبر أكس: “‏إصابة ⁧‫امام عاشور‬⁩ صعبة على منتخبنا مفيش اي لاعيب عندنا يعرف يقوم بأدواره لأنه ال٨ الوحيد اللي لما بتقلبها ٤–٤-٢ بيعرف يلاعبنا كورة وبيعرف يوصل الناس.. نفسي اعرف بعد ما ⁧‫#عبد_الله_السعيد‬⁩ وافق إنه يتراجع عن الاعتزال الدولي ما اخدناهوش معانا ليه؟ هو الوحيد اللي كان يقدر يعوض إمام!! ⁧‫منتخب_مصر‬⁩ ⁧‫كأس_الأمم_الأفريقية‬⁩”.

قال وليد منظور طبيب منتخب الشباب الأسبق، أخر تطورات إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، التي تعرض لها خلال مران «الفراعنة» اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وأضاف وليد منظور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن يجب على الجهاز الفني إجراء جميع الفحوصات بعد إصابته بارتجاج في المخ، مؤكداً أنه سيكون تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة.

وعن موقف مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية، قال وليد منظور، «أن سيتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للاعب كل 24 ساعة لمدة يومين أو ثلاثة، لتحديد موقف مشاركته مع الفراعنة»، مؤكداً أنه اللاعب سيتواجد بالعناية المركزة لمدة 48 ساعة.