والد النقيب الراحل أحمد شوشة: الرئيس السيسي أب لكل الشهداء |فيديو

وجه النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، التحية لكل شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

وأضاف “شوشة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، "لما روحت التكريم الرئيس السيسي كان حاسس بيا، وبالشهيد أكثر مني أنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي هو والد لكل الشهداء، ولكل شعب مصر".

وأشار والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، إلى أن آخر مكالمة جمعت بينه وابنه الشهيد أحمد شوشة لم يخبره بالعملية التي سيشترك بها، مؤكداً أن ضباط العمليات الخاصة شهداء تحت الطلب من أجل مصر.