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فيديو جراف

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

صدى البلد

أثارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا بسبب عودة تامر حسني وبسمة بوسيل بعد طلاق استمر حوالي 9 أشهر.

شاهد الفيديو:

قالت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية لها: «بسمة بوسيل أكثر إنسانة بتناسب تامر حسني في قلبه وروحه، وتجعل له البسمة دائمًا في البيت وبحياته».

وقالت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: أكثر إنسانة بتناسب تامر حسني في قلبه وروحه هي بسمة بوسيل، وهي بتجعل له البسمة دائمًا البيت وحياته، وإن شاء الله هيرجعوا يومًا ما.

ويُشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا طلاقهما في شهر أبريل الماضي، وظن البعض عودتهما مجددًَا بعدما نشر تامر صورة له مع بسمة وأبنائهما خلال الاحتفال برأس السنة. 

شاهد الفيديو:

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