أمهم كانت في السوق.. مفاجأة جديدة بتحقيقات مصرع طـ.ـفلي عين شمس

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة حريق عين شمس والذي نتج عنه مصرع طفلين «نجلي حارس عقار» نتيجة اندلاع النيران في غرفة الحارس بشارع العشرين بمنطقة شمس في محافظة القاهرة تفاصيل وتطورات جديدة.

تطورات جديدة في حريق عين شمس

وقال الأب أمام النيابة العامة في القاهرة حول حريق عين شمس أنه يعمل علي "توك توك" في النهار، بينما تقوم زوجته بمباشرة طلبات سكان العمارة، ويوم الحادث قَبَّل نجليه وخرج لعمله، وكان من عادته أن يأخذ أحدهما معه العمل لكن لم يأخذ أيًا منهما في هذا اليوم.

وأكدت زوجة حارس العقار في حريق عين شمس أن إحدي السيدات طلبت منها شراء بعض الاحتياجات من السوق، وخرجت وأغلقت عليهما باب الغرفة، وعند عودتها فؤجئت بالحريق، فصرخت وعند فتح باب الغرفة، وجدت جثتي نجليها متفحمتين، مما أدي لانهيارها، مؤكدة أنها عندما خرجت للسوق لم يكن هناك أي حريق في الغرفة.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا مفاده نشوب حريق بعقار في شارع العشرين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وسقوط وفيات، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب الحريق بغرفة حارس العقار، مما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة بالكامل ووفاة طفلين 4 سنوات، عامين - نجلي حارس العقار، خلال غياب والدهما عن المنزل نظرًا لعمله كسائق توك توك بالفترة الصباحية وغياب زوجته بالسوق لشراء حاجيات المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.